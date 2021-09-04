İstanbul'da kırtasiye esnafının yüzü gülüyor

Okulların açılmasına sayılı günler kala mağazalarda okul alışverişleri de hızlandı. Veliler çocuklarının çantasından kırtasiye malzemesine kadar birçok eksiğini tamamlamak için mağazalara yöneldi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın, okullarda 6 Eylül'den itibaren yüz yüze eğitime başlama kararı almasının ardından kırtasiye sektöründe hareketlenme başladı.

İhtiyaçlara göre çocuklarıyla alışveriş yapan aileler, esnafın da yüzünü güldürdü.

Bazı veliler, eğitim yılı için gerekli olan ihtiyaçları daha uygun fiyata almak umuduyla son günleri tercih etti.

KIYAFETLERİN FİYATI OKULLARA GÖRE DEĞİŞİYOR

Okul kıyafetleri çoğunlukla semt mağazalarında, okullarda veya özel okulların internet mağazalarında satışa sunuluyor. Etek, ceket, pantolon, kravat, gömlek, hırka ve süveterden oluşan okul kıyafetlerinin fiyatı okullara göre 100 lira ile 1000 lira arasında değişiyor.

Zeytinburnu'ndaki mağazasında okul kıyafetleri satan Ercan Kaba, satışların daha önceki senelerdeki gibi olmadığını çünkü ailelerin "pandemi dolayısıyla okullar kapanır mı?" düşüncesiyle tedirginlik yaşadığını anlattı.

"BİZİM GİBİ SATICILARA EKMEK YOK"

Devlet okullarının kendi bünyelerinde yüksek fiyata forma satmalarından ötürü sıkıntı yaşadıklarını aktaran Kaba, "Hem forma değişikliği yapıyorlar hem de pahalıya satıyorlar. Yeni formayı bize vermiyorlar. Eski formalar da elimizde kaldı. Hem oradan zarar ediyoruz hem de kendileri sattıkları için zarar ediyoruz. Bizim 50 liraya sattığımız ürünü, 80-90 lira gibi bir fahiş fiyata satıyorlar. Veliler de bu formaları başka yerde bulamadığı için mecburen alıyor. Bizim gibi satıcılara ekmek yok." diye konuştu.

"ŞU ANKİ DURUM FENA DEĞİL"

Mahmutpaşa'daki mağazasında 60 yıldır okul çantası satan Halit Tatlılık da bu yıl salgın nedeniyle satışların etkilendiğini belirterek, "Yine de satışlarımız çok iyi, daha da iyi olur inşallah. Ama şu anki durum fena değil." dedi. Tatlılık okul çantalarının fiyatlarının kalitesine göre 50-250 lira arasında değiştiğini sözlerine ekledi.

Esnaf Vatansever, anaokulu ve birinci sınıfların satışlarının başladığını, gelecek hafta da ortaokul ve liselere yönelik satışların başlayacağını aktardı.

"ALIYORUZ AMA İNŞALLAH GİYDİREBİLİRİZ"

Bir mağazadan çocuğu için okul giysisi satın alan Derya Bulut Şimşir, "Her şey çok zamlanmış. Alıyoruz ama inşallah giydirebiliriz pandemiden dolayı. Geçen sene aldıklarımızı hiç giydiremedik. İnşallah bu sene de aynı şeylerle karşılaşmayız." dedi.