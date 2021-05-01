İstanbul’da kısıtlama gününde 1 Mayıs eylemleri

Taksim’e yürümek isteyen grupları polis ekipleri engellemeye çalışırken, çok sayıda kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim'e yürümek isteyen gruplar gözaltına alındı.

İlk olarak Mecidiyeköy'de toplanan bir grup Taksim'e yürümek istedi. Polis grubun yürüyüşüne için vermedi.

Gruptaki yaklaşık 20 kişi gözaltına alındı.

POLİS, TAKSİM’E GİRİŞİ ENGELLEMEYE ÇALIŞIYOR

Bir başka grup ise Tarlabaşı'ndan Taksim'e gitmeye çalıştı. Ancak bu gruptakiler de gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Beyoğlu Tarlabaşı'ndan sloganlar eşliğinde toplanan bir grup da Galatasaray Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti.

BARİYERLERİ DEVİRDİLER

Polis bariyerlerini devirerek Galatasaray Meydanı girişine gelen eylemcilere polis müdahale etti.

Eylemciler polis tarafından gözaltına alındı.

212 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Valiliği, şimdiye kadar 212 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Polisin Taksim ve çevresinde önlemleri sürüyor.

İstanbul’da kısıtlamada 1 Mayıs eylemi VİDEO