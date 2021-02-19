Salgın tedbirleri kapsamında uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala, kentin bazı bölgelerinde trafik akışı yavaşladı.

Ülke genelinde saat 21.00'de başlayacak kısıtlama öncesinde İstanbul'un bazı bölgelerinde trafik yoğunluğu oluştu.

Trafik akışının yanı sıra metrobüs ve otobüs duraklarında da yoğunluk görüldü.

Anadolu Yakası'nda Avrasya Tüneli girişindeki birikme D-100 Karayolu'ndan Maltepe'ye kadar uzanırken, TEM Otoyolu'nda ise Acıbadem'de başlayan trafik Samandıra'ya kadar devam ediyor.

ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün (FSM) Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş yönünde herhangi bir sıkışıklık yaşanmazken, Avrupa'dan Anadolu'ya geçiş yönünde uzun araç kuyrukları oluştu. FSM Köprüsü'nde başlayan trafik TEM Elmalı Kavşağı'na kadar devam ediyor.

Avrupa Yakası'nda da Merter, Topkapı, Zeytinburnu, Bakırköy, Bahçelievler ve Beylikdüzü trafik artışının yaşandığı yerler arasında bulunuyor.

Bazı bölgelerde ise trafik akıcı ilerliyor.

İstanbul'da kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu yaşanıyor VİDEO

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YOĞUNLUK HARİTASI YÜZDE 49

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) haritasına göre saat 19.50 itibarıyla kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 49 olarak ölçüldü.