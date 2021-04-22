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    İstanbul'da kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu yüzde 67'ye ulaştı

    İstanbul’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıyla birlikte başlayacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi trafikte yoğunluk oluştu.
    • İHA
    • 22.04.2021 - 15:26
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    İstanbul'da kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu yüzde 67'ye ulaştı

    Koronavirüsle mücadele kapsamında İstanbul'da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle bir gün erken başlayacak.

    Toplamda 3 gün sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasından saatler önce trafikte yoğunluk oluştu.

    YOĞUNLUK YÜZDE 67'YE ULAŞTI

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik uygulamasına göre trafik yoğunluğu saat 15.00 itibariyle yüzde 67 seviyesine ulaştı.

    Saat 19.00'da başlayacak olan kısıtlamadan saatler önce trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

    İstanbul da kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu yüzde 67 ye ulaştı #1

    İstanbul da kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu yüzde 67 ye ulaştı #2

    İstanbul da kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu yüzde 67 ye ulaştı #3

    İstanbul da kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu yüzde 67 ye ulaştı #4

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