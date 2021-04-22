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- İstanbul'da kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu yüzde 67'ye ulaştı
İstanbul'da kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu yüzde 67'ye ulaştı
İstanbul’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıyla birlikte başlayacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi trafikte yoğunluk oluştu.
- İHA
- 22.04.2021 - 15:26
Koronavirüsle mücadele kapsamında İstanbul'da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle bir gün erken başlayacak.
Toplamda 3 gün sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasından saatler önce trafikte yoğunluk oluştu.
YOĞUNLUK YÜZDE 67'YE ULAŞTI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik uygulamasına göre trafik yoğunluğu saat 15.00 itibariyle yüzde 67 seviyesine ulaştı.
Saat 19.00'da başlayacak olan kısıtlamadan saatler önce trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.