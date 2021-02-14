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- İstanbul'da, kısıtlamada nişan yapıp sokakta halay çektiler
İstanbul'da, kısıtlamada nişan yapıp sokakta halay çektiler
Sultangazi'de, kısıtlamaya rağmen nişan töreni düzenleyen grup sokakta halay çekti. Gruptaki kadınların maskeleri mendil gibi kullanarak sallaması dikkat çekti.
- DHA
- 14.02.2021 - 21:08
- Güncelleme : 14.02.2021 - 21:58
Yurt genelinde koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamaları devam ediyor.
Yurt genelinde büyük oranda kısıtlamalara uyulurken, ihlaller de yaşanıyor.
İstanbul'da, Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi'nde o ihlallerden biri yaşandı.
Sultangazi'de bir binanın bodrum katında düzenlenen nişan töreni sokağa taştı.
Nişana katılan davetliler, dışarı çıkarak halay çekmeye başladı.
İstanbul'da, kısıtlamada nişan yapıp sokakta halay çektiler VİDEO
MASKEYİ MENDİL GİBİ SALLADI
Halay çeken gruptaki kadınların maskeleri mendil gibi kullanarak sallaması dikkat çekti.
Nişanlı çiftin ve davetlilerin maske ve sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.
O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.