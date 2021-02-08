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    İstanbul'da, kısıtlamada pikniğe gidenler polisi görünce kaçtı

    Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen Arnavutköy'de, ormanlık alanda piknik yapanlar ve top oynayan gençlerin polisi görünce kaçıştığı anlar kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 08.02.2021 - 11:08
    • Güncelleme : 08.02.2021 - 11:13
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    İstanbul'da, kısıtlamada pikniğe gidenler polisi görünce kaçtı

    Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına aldırmayan vatandaşlar, İstanbul Arnavutköy'de piknik alanlarına koştu.

    Çocuklar parkları doldururken, gençler de halı sahada top oynadı.

    İstanbul'da, kısıtlamada pikniğe gidenler polisi görünce kaçtı VİDEO

    POLİSİ GÖREN KAÇTI

    Arnavutköy İstiklal Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, piknik yapan vatandaşlar ile halı sahada top oynayan gençleri anonslar yaparak uyardı.

    Polisi gören vatandaşlar bir anda kaçışmaya başladı. Kaçışma anları kameraya saniye saniye yansıdı

    İstanbul da, kısıtlamada pikniğe gidenler polisi görünce kaçtı #1

    İstanbul da, kısıtlamada pikniğe gidenler polisi görünce kaçtı #2

    İstanbul da, kısıtlamada pikniğe gidenler polisi görünce kaçtı #3

    İstanbul da, kısıtlamada pikniğe gidenler polisi görünce kaçtı #4

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