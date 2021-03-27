İstanbul'da kısıtlamasız cumartesinde sahiller ve meydanlar doldu

Kademeli normalleşmede kısıtlamasız dördüncü cumartesi günü vatandaşlar meydanlara ve sahillere akın etti. Pek çok kişinin tüm uyarılara rağmen maske takmadığı görüldü.

Kademeli normale geçilmesinin ardından hafta sonu kısıtlaması tek güne indirilmiş, cumartesi günü vatandaşların sokağa çıkmasına yeniden izin verilmişti.

Kademeli normalin kısıtlamasız dördüncü cumartesi gününde güneşli havayı da fırsat bilen İstanbullular parklara, bahçelere, meydanlara ve sahillere akın etti.

GÜNEŞLİ HAVA KORONAVİRÜSÜ UNUTTURDU

Beşiktaş Bebek’teki sahil şeridi yürüyüş yapmak isteyenlerle doldu taştı.

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi de yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Ancak yapılan tüm uyarılara rağmen pek çok kişinin maske takmadığı ve sosyal mesafeyi hiçe saydığı görüldü.

"İNSANLARIN EN BAŞTA KENDİLERİNİ DÜŞÜNMELERİ GEREKİR"

Maske takmanın öneminden bahseden bir vatandaş, “Anlık çıkaranlar olabilir ya da hiç takmayanlar olabiliyor. Bunların önleminin alınması gerekir. İnsanların en başta kendilerini düşünmesi gerekiyor” diye konuştu.