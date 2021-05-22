İstanbul'da kısıtlamaya rağmen asker eğlencesi

Sultangazi ve Bayrampaşa'da yolları kapatan gruplar silahlarla havaya ateş açarken, sosyal mesafe ve maske kuralını da ihmal etti.

İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olan asker eğlenceleri engel tanımıyor...

Sultangazi ve Bayrampaşa ilçesinde salgın tedbirleri hiçe sayıldı.

YOLLAR KAPATIP POLİSLERE DİRENDİLER

Sultangazi'nin Uğur Mumcu Mahallesi'nde konvoy yapanlar, Orhangazi Caddesi'nde bir süre yolu trafiğe kapatıp araçlarından inerek halay çekti. Yine aynı mahallede düzenlenen başka asker eğlencesinde polisle tartışma yaşandı. Tartışma sırasında bir polis memuru grubun dağılması için silahını havaya kaldırdı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sultangazi ve Bayrampaşa'da kısıtlamaya rağmen asker eğlencesi

ATEŞ AÇIP MAHALLEYİ TOZU DUMANA BOĞDULAR

Bayrampaşa'nın Yıldırım Mahallesi'nde sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde bir araya gelen bir grup ise halay çekip, silahla havaya ateş açtı. Araçları ile trafiği kapatan gruptakiler, otomobillerin üzerine çıkarak dans etti. Sosyal mesafe ve maske kuralına uyulmayan asker eğlencesi, mahalle sakinleri tarafından cep telefonuyla görüntülendi.