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    İstanbul'da kısıtlamaya saatler kala marketlerde yoğunluk oluştu

    İstanbul'da kısıtlamaya saatler kala marketlerde yoğunluk oluştu

    Beyoğlu’nda koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar, marketlerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
    • İHA
    • 04.12.2020 - 19:13
    • Güncelleme : 04.12.2020 - 19:20
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    Türkiye'de bütün dünyada olduğu gibi koronavirüs salgınının ikinci dalgasında vaka ve can kayıpları istenmeyen seviyelere ulaştı.

    Salgının kontrolden çıkmaması için Bilim Kurulu tavsiyeleri doğrultusunda yeni tedbirler hayata geçirildi.

    Yeni tedbirler kapsamında hafta içi 21.00-05.00 saatleri içinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarından sonda, ilk kez bu hafta sonu tam kapamaya gidiliyor.

    2 günlük kısıtlama öncesinde ise vatandaşlar marketlere akın etti.

    MESAİ BİTTİ, VATANDAŞLAR MARKETLERE AKIN ETTİ

    Bugün saat 21.00'den Pazartesi saat 05.00’a kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde vatandaşlar, mesainin bitimiyle birlikte alışveriş yapmak için marketlere gitti.

    Beyoğlu’nda bulunan bir marketin önünde vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

    Kısıtlamaya saatler kala vatandaşlar marketlere akın etti- İZLE

    İstanbul da kısıtlamaya saatler kala marketlerde yoğunluk oluştu #1

    İstanbul da kısıtlamaya saatler kala marketlerde yoğunluk oluştu #2

    İstanbul da kısıtlamaya saatler kala marketlerde yoğunluk oluştu #3

    İstanbul da kısıtlamaya saatler kala marketlerde yoğunluk oluştu #4

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