İstanbul’da koku alarmı

Anadolu Yakası’nın birçok noktasında yoğunlaşan koku vatandaşlarda tedirginlik oluşturdu. İGDAŞ ekipleriyse kokunun doğalgaz kaynaklı olmadığını belirtirken çalışmaların sürdürüldüğünü duyurdu.

İstanbul’un Maltepe ve Kartal ilçelerinde akşam saatlerinde meydana gelen yoğun koku vatandaşları tedirgin etti.

Kokunun artması üzerine verilen ihbarların ardından İGDAŞ’tan konuya ilişkin açıklama geldi.

DOĞALGAZ KAYNAKLI DEĞİL

Sosyal medya hesapları üzerinden vatandaşların şikayetlerini cevaplayan İGDAŞ, kokunun doğalgaz kaynaklı bir koku olmadığını belirtti.

"BİZE DOĞALGAZ KOKUSU GİBİ GELDİ"

Kartal bölgesinde koku hisseden Merve Yılmaz, "Pendik, Kartal bölgesinde akşam saatlerinde koku aldık. Bize doğalgaz kokusu gibi geldi. Kokunun kaynağının tam ne olduğunu bilmiyoruz." diye konuştu.

KOKUNUN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Şu ana kadar kokunun nedeni belirlenemezken, kokunun tespitine ilişkin çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

"BATAN GEMİDEN BENZİN SIZIYOR SANDIM"

Maltepe'de sahilde yürüyüş yapan Sadık Ünal, "Batan gemiden zannettim. Ondan benzin sızıyor zannettim. Kaç gündür benzin kokusu geliyor. Ama nereden geldiğini bilmiyorum. Sahil şeridinde buraya kadar geldiğim zaman daha çok kokuyordu. Bugün o kadar değil ama birkaç gündür devamlı benzin kokusu vardı" dedi.

"DENİZLERİMİZ ÇOK PİS"

Sahildeki bir işletmede çalışan bir kişi, "Saat öğlen gibiydi çok ağır bir gaz kokusu meydana geldi. Korktuk burada bir esnaf olduğumuz için. Hiçbir şekilde bir şey yapamadık. Çok korktuk. Bir şekilde müdahale ettiler ama hala bir gaz kokusu gün içerisinde devam etti. Gemiler battığı için gemilerden kaynaklanıyor olabilir. Denizlerimiz çok pis ondan da geliyor olabilir. İGDAŞ'ı aradık ihbarda bulunduk. Geldiler araştırma yaptılar bundan dolayı olmadığını söylediler. Ama bizce seyir halinde giden gemilerden kaynaklanıyor bu sorun" diye konuştu.

"DENİZDEN GEÇEN GEMİDEN KAYNAKLI DEDİLER"

Dün ailesiyle birlikte sahile gelen Yıldıray Çınar "Bizde sahilde fark ettik. Sahilde oturduğumuz yerlerde birkaç kişiye sorduk. Ne kokusu bu diye. Onlar da bilemedi ne kokusu olduğunu, dün akşam Marmara denizinden bir gemi geçmiş ondan kaynaklı olduğunu söylediler. Bugün ise o koku yok sahilde" ifadelerini kullandı.

"AYNI DOĞALGAZ KOKUSUNA BENZİYORDU"

Kartal sahilde dün kahvaltı yapan İdris Bayram da "Sahil kesimlerinde ciddi bir derece koku hissediyordu. Bugün o koku ise yok. Koku çok ciddi bir şekilde rahatsız ediciydi. Aynı doğalgaz kokusuna benziyordu. Sahilde bile maskemi kapatmak zorunda kaldım" diye konuştu.