İstanbul'da koku ve kirlilik sorunu büyüyor Esenyurt'ta bulunan fabrika ve sanayi işletmelerinin bulunduğu bölgedeki Haramidere'den kötü kokusu ve kirlilik yayılıyor. Çevre halkı bu durumdan rahatsız olarak çözüm bulunmasını istiyor.

AA

İstanbul'un sorunları bitmiyor...

Ulaşımda arızalar, trafik, hizmet yetersizliği ve çevre kirliliği her geçen gün büyümeye devam ediyor.

Esenyurt da bu sorunlardan nasibini alan ilçelerden biri.

Fabrikaların ve sanayi işletmelerinin bulunduğu bölgeden geçen Haramidere'den yayılan pis koku ve kirlilik, çevrede yaşayanları rahatsız ediyor.

Dereden kötü koku yayılıyor

Çevresindeki işletmelerin atık sularının karıştığı öne sürülen derenin yüzeyinin köpük ve mavi bir tabaka ile kaplandığı görülüyor.

Dere yatağına birleşen bazı kanallardan da dereye siyah renkte sular akıyor.

Haramidere'nin geçtiği noktalarda ikamet edenler ve çevredeki esnafın kirlilik ve kötü koku şikayetleri de aylardır sürüyor.

"Çok tedirgin ve rahatsızız"

Dere yatağının bulunduğu mahallenin sakinlerinden Muhammet Atsan, derenin sürekli kötü koku yayarak aktığını belirterek, "Biz mahalle sakinleri olarak çok tedirgin ve rahatsızız. Bu konuyla ilgili bir an evvel tedbir alınmasını istiyoruz. Sıcak havalarda sineklerden ve kokudan geçilmiyor, çok daha kötü oluyor. O nedenle derenin üzerinin kapatılmasını ya da farklı bir şekilde önlem alınmasını istiyoruz." dedi.

"Bir de yağmur yağdığında sel ve felaket oluyor"

Bir başka mahalle sakini Şehabettin Özyakut da derenin özellikle sıcak havalarda rahatsız edici hale geldiğine vurgu yaparak, "Hem pislikten hem kokudan insanlar rahatsız oluyor. Bir de yağmur yağdığında sel ve felaket oluyor. Bu derenin hali hep böyle." şeklinde konuştu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)