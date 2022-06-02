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    İstanbul'da kolonun demirlerine saplanan çocuk feci şekilde hayatını kaybetti

    Eyüpsultan’da evine giderken kısa yoldan gitmek isteyen çocuk, dengesini kaybedip inşaat alanındaki kolonların üzerine düşerek demirlere saplandı. Küçük çocuk olay yerinde can verdi.
    • 02.06.2022 - 10:11
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    İstanbul'da kolonun demirlerine saplanan çocuk feci şekilde hayatını kaybetti

    İstanbul'da dün saat 18.00 sıralarında Eyüpsultan Merkez Mahallesi'nde, arka sokaktan evinin olduğu sokağa kısa yoldan geçmek isteyen 11 yaşındaki Eşref Güneş isimli çocuk, yapımı devam eden bir inşaatın üst kısmındaki yoldan geçmeye çalıştı.

    Küçük çocuk, dengesini kaybederek inşaatın temel çukurundaki kolonların üstüne düştü. Kolondaki açıkta bulunan demirler, çocuğun vücuduna saplandı.

    Olayı gören vatandaşlar itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, itfaiye ekipleri de çocuğu sağlandığı demirlerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

    Vatandaşlar yeterli önlemin alınmadığını söyledi

    Sağlık ekipleri, çocuğun hayatını kaybettiğini tespit etti.

    Olay yerine gelen olay yeri inceleme ekipleri ve savcı, çocuğun düştüğü yerde incelemelerde bulundu.

    Vatandaşlar ise, çocuğun geçtiği yolda yeterli önlem alınmadığını söyledi.

    İstanbul'da kolonun demirlerine saplanan çocuk hayatını kaybetti ViDEO

    "Ucu kesilen kısa demirler yan tarafına saplanmış"

    Mahalle sakinlerinden Durmuş Emre, “Duyduğuma göre çocuk, bu yoldan kestirmeden gideyim derken orada kaydı düştü. O beton dökülen yerde. 7-8 aydan beri var burası. İşçiler salmıyor normalde buradan. Çocuk eve kestirmeden gideyim derken biraz yorgunluk hissetmiş herhalde çocuk, beton dökülen yerden ayağı kaydı aşağıya yuvarlandı. Ucu kesilen kısa demirler yan tarafına saplanmış. Yandan gördük de döşünden girmiş herhalde.” şeklinde konuştu.

    "Bekçi koysalar veya demir yapsalar böyle olmazdı"

    İHA'nın aktardığına göre diğer bir mahalle sakini ise “Bir önlem alınmamış, bekçi koysa veya demir yapsa belki bu olay olmazdı. Çocuk şuradan kaymış herhalde. Acı çok büyük yani.” dedi.

    İstanbul da kolonun demirlerine saplanan çocuk feci şekilde hayatını kaybetti #1

    İstanbul da kolonun demirlerine saplanan çocuk feci şekilde hayatını kaybetti #2

    İstanbul da kolonun demirlerine saplanan çocuk feci şekilde hayatını kaybetti #3

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