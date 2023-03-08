İstanbul'da kömürlük çöktü! 7 katlı bina boşaltıldı Bahçelievler'de 7 katlı bir binanın kömürlüğünde ani oluşan çökme sonrasında binada yaşayan 14 dairenin sakinleri tahliye edildi.

Türkiye arka arkaya yaşanan depremlerin ardından paniğe kapıldı.

11 ili etkileyen depremlerin ardından 81 ilde kentsel dönüşüm projeleri hız kazandı.

Bir diğer yandan birçok ev incelemeye alındı.

Megakent'te yüz yıllık binaların olması ve deprem riski ise vatandaşları korkutuyor.

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde akşam saatlerinde korku dolu anlar yaşandı.

45 yıllık binanın kömürlüğü çöktü

Siyavuşpaşa Mahallesi Küçük Çınar Sokak'taki 45 yıllık binaya sonradan eklendiği öğrenilen ve kaldırımın altında kalan kömürlük, büyük bir gürültüyle çöktü.

Bazı bina sakinleri hızlıca sokağa çıktı.

Güvenlik önlemleri alındı

Olay yerine gelen Bahçelievler Belediyesi zabıta ekipleri, binanın diğer sakinlerini tahliye ederek, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Binada 14 daire var

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, incelemelerinin ardından gazetecilere, 1978'de inşa edilen binada 14 daire ve 2 dükkan bulunduğunu söyledi.

"Ekleme yapılan yerde olmuş"

Binanın önünde kaldırım altına daha sonra bir ekleme yapıldığının belirlendiğini aktaran Bahadır şöyle konuştu:

Çökme, ekleme yapılan yerde olmuş. Arkadaşlarımız inceledi. Binayı tahliye ettik. Karot testi yapılıp en kısa zamanda binanın yıkılması lazım.



Yan bina bitişik olduğu için ona da bakıyor arkadaşlarımız. Tabii ki bu deprem zamanında kentsel dönüşüme önem veriyoruz.

1985'te imar affı aldı

Tahliye edilen binanın, yapımının ardından 1985'te imar affıyla iskan aldığı öğrenildi.