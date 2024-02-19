İstanbul'da 'Köpeğimin gözlerini oydu' iddiası asılsız çıktı Ev sahibinin, evine izinsiz girerek köpeğinin gözlerine sprey sıkıp tornavidayla oyduğunu iddia eden şahsın paylaşımın ardından EGM'den açıklama geldi. Köpeğin sahibine iftira suçundan adli işlem başlatıldı.

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DHA

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'un Sarıyer ilçesinde T.S. isimli vatandaş, sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile gündem oldu.

Paylaşımda, ev sahibinin evinin kapısını kırarak içeriye girip, köpeğin gözlerine sprey sıkarak kör etti iddiaları yer aldı.

Konuya ilişkin yapılan incelemede olayın aslı farklı çıktı.

EGM'den açıklama geldi

Sosyal medyada yayılan iddialar üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, inceleme başlatıldığı belirtildi ve şu ifadelere yer verildi:

"18 Şubat 2024 tarihinde Sarıyer ilçesi Pınar Mahallesi’nde mülk sahibi S.E. kiracısının bahçesine girip hunharca Efe isimli köpeğin gözlerini tornavidayla oyarak katliam yaptı.' şeklinde çıkan haber içeriğiyle ilgili inceleme başlatılmıştır.

İddiaların gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı

Yapılan incelemede, T.S. isimli köpek sahibinin S.E.’nin kiracısı olduğu, geçmiş dönemlerde de aralarında anlaşmazlık yaşandığı, S.E.’nin evden çıkarmak için T.S.’ye yönelik tehdit ve hakaretlerde bulunduğu, evde olmadığı bir zaman zarfında S.E.’nin evin kapısını kırarak içeriye girdiği ve evin içerisindeki köpeğin gözlerine sprey sıkarak kör ettiği şeklinde yansıyan olayın asılsız olduğu, bu iddialarla sosyal medyada gündem yaratılmak istendiği anlaşılmıştır.

Köpek kalıcı körlük sebebiyle uyutuldu

Devam eden araştırmalarda, Efe isimli köpeğin 01 Şubat 2024 tarihinde veteriner muayenesinin yapıldığı, gözlerindeki iltihaplanma sebebiyle kalıcı körlük ve şiddetli solunum güçlüğü yaşadığı, yaşam kalitesinin normale dönemeyeceğinin tespiti sonrasında uyutulduğu belirlenmiştir." denildi.

Köpek sahibine adli işlem

Açıklamada, köpeğin sahibi T.S. hakkında iftira suçundan adli işlem başlatıldığı da belirtildi

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)