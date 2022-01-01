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    İstanbul'da köprü geçiş ücretleri belli oldu

    Bugünden itibaren İstanbul'da geçerli olacak köprü geçiş ücretleriiki yönlü olarak değiştirildi.
    • Haber Merkezi
    • 01.01.2022 - 11:21
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    İstanbul'da köprü geçiş ücretleri belli oldu

    2022’nin ilk sabahını Türkiye, yeni zamlarla karşıladı.

    İlk olarak  vergi ve harçlar başta olmak üzere elektirikten doğalgaza kadar yeni zamlar geldi.

    Son zamlar ise İstanbul'da köprü geçiş ücretlerine gelirken, geçiş ücretlendirmesin  de yeni bir karar alındı.

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul'da 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak köprü ücretleri için yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı.

    İKİ YÖNLÜ ÜCRETLENDİRME

    "15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinde uygulanan tek yönlü ücretlendirme, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren köprü geçiş ücretleri iki eşit parçaya bölünerek iki yönlü olarak değiştirilmiştir.

    TEK YÖN 8.25 LİRA

    Boğaz Köprülerinde tek yön otomobil geçiş ücreti 8,25 TL olarak belirlenmiştir"

    ZAM GEREKÇESİ:  DAHA İYİ HİZMET

    Köprülerin servis sürelerinin uzatılması ve vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet sunulması amacıyla yapılan düzenlemede bakım-işletme maliyetlerindeki artışlar ile işçilik ve malzeme fiyatlarındaki artışlar göz önüne alındı."

    2021'DE NASILDI

    Bu ücetler otomobiller için (gidiş-geliş) 13,25 TL, hafif ticari araçlar için 17 TL ve motosikletler için 5,25 TL idi.


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