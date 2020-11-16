Dolar
7.7192
0.5051%
Euro
9.1429
0.6107%
Altın
1891.03
0.1466%
Borsa
1292.99
0.1316%
G. Altın
469.031
0.5783%
Bitcoin
127409.2
2.2455%
EXEN Coin
12.22
-0.81%
13ºC
İstanbul
Açık 13 C

    İstanbul'da korona denetimlerinde 20 milyon 509 lira ceza kesildi

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da yapılan koronavirüs denetimlerinde toplam 20 milyon 509 bin 262 lira ceza kesildiğini kaydetti.
    • AA
    • 16.11.2020 - 15:09
    • Güncelleme : 16.11.2020 - 15:11
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'da korona denetimlerinde 20 milyon 509 lira ceza kesildi

    Türkiye genelinde koronavirüs denetimleri devam ediyor.

    Megakent İstanbul'da da denetimler kapsamında birçok kişi ve iş yerine ceza kesildi.

    20 MİLYON 509 BİN TL CEZA

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 22 Ağustos'tan bu yana koronavirüs ile mücadele kapsamında 6 bin 821 idari, 5 bin 230 adli işlem yapıldığını ve 20 milyon 509 bin 262 lira ceza kesildiğini kaydetti.

    Vali Yerlikaya Twitter hesabından, "İstanbul'da 22 Ağustos'tan beri 3 milyon 231 bin 511 denetim yapıldı. 6 bin 821 idari, 5 bin 230 adli işlem yapıldı. 20 milyon 509 bin 262 lira ceza kesildi. Koronavirüsü sadece denetimle değil, önlemlere uyarak yeneceğiz. Tedbirlere direnmeyi bırak sağlığına bak." ifadelerini paylaştı.

    İstanbul da korona denetimlerinde 20 milyon 509 lira ceza kesildi #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir