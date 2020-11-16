İstanbul'da korona denetimlerinde 20 milyon 509 lira ceza kesildi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da yapılan koronavirüs denetimlerinde toplam 20 milyon 509 bin 262 lira ceza kesildiğini kaydetti.

Türkiye genelinde koronavirüs denetimleri devam ediyor.

Megakent İstanbul'da da denetimler kapsamında birçok kişi ve iş yerine ceza kesildi.

20 MİLYON 509 BİN TL CEZA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 22 Ağustos'tan bu yana koronavirüs ile mücadele kapsamında 6 bin 821 idari, 5 bin 230 adli işlem yapıldığını ve 20 milyon 509 bin 262 lira ceza kesildiğini kaydetti.

Vali Yerlikaya Twitter hesabından, "İstanbul'da 22 Ağustos'tan beri 3 milyon 231 bin 511 denetim yapıldı. 6 bin 821 idari, 5 bin 230 adli işlem yapıldı. 20 milyon 509 bin 262 lira ceza kesildi. Koronavirüsü sadece denetimle değil, önlemlere uyarak yeneceğiz. Tedbirlere direnmeyi bırak sağlığına bak." ifadelerini paylaştı.