İstanbul'da koronavirüs değerlendirme toplantısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayılarının en yüksek olduğu şehir olan İstanbul'da il sağlık yöneticileri ve başhekimlerle bir araya gelerek tedbirleri değerlendirdi.

Dünya genelinde koronavirüs vakaları Omicron varyantının etkisiyle rekorlar kırıyor.

Türkiye'de de durum dünyadan farksız. Günlük vakaların 70 bin bandına çıkmasıyla tedirginlik hakim.

İSTANBUL'DA OMİCRON TOPLANTISI

Bakanlığın her hafta yayınladığı vaka yoğunluk haritasına göre bu hafta, her 100 bin kişide İstanbul'da 663,69 vaka oranına ulaşılması yetkilileri harekete geçirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bugün vaka sayılarının en çok arttığı İstanbul'da il sağlık yöneticileri ve başhekimlerle bir araya geldi.

Hastaneye yatışlarda artış olduğuna dikkat çeken Koca, tedbirlerde ısrarcı olunması gerektiğini vurguladı.

"HASTANEYE YATIŞLAR ARTTI"

Toplantının ardından Twitter'dan açıklamalarda bulunan Koca, "İl sağlık yöneticilerimiz ve başhekimlerimizle bir araya gelerek vaka sayımızın en yüksek olduğu İstanbul’un sağlık hizmetlerini yerinde değerlendirdik.

Artan vaka sayıları sebebiyle hastaneye yatan sayısında bir miktar artış gözleniyor. Endişeye mahal verecek olumsuz bir durum olmasa da tedbirde ısrar etmek gerekiyor.

"OMİCRON'UN BULAŞMA HIZI ÇOK YÜKSEK"

Omicron varyantının bulaşma hızı çok yüksek. Kişisel koruyucu tedbirlere her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Aşı, maske ve mesafe en önemli gücümüz. Maskeyi kalabalık ortamlarda aklımızdan da yüzümüzden de çıkarmayalım." ifadelerini kullandı.