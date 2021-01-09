Euro
9.0256
0.03%
Dolar
7.3732
0.34%
Altın
438.21
-3.06%
Borsa
1.541
1.21%
Bitcoin
304.650
3.80%
EXEN Coin
11.16
-1.76%
15ºC
İstanbul
Sağanak yağış 15 C

    İstanbul’da koronavirüs vakalarının en çok azaldığı ilçeler

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “Geçen haftaya oranla en çok düşüş; Bakırköy, Adalar, Avcılar, Bahçelievler ve Sultangazi'de” dedi.
    • AA
    • 09.01.2021 - 09:52
    • Güncelleme : 09.01.2021 - 09:58
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul’da koronavirüs vakalarının en çok azaldığı ilçeler

    İstanbul’da koronavirüs vaka sayısı gün geçtikçe azalıyor…

    Bunun nedeni hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ve uygulanan tedbirler olarak gösteriliyor.

    Vakalarla ilgili önemli açıklama ise İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’dan geldi. Yerlikaya, geçen haftaya oranla en çok düşüşün ilçeleri tek tek sıraladı.

    VAKA SAYISI EN ÇOK AZALAN İLÇELER

    Twitter hesabından bir paylaşım yapan Vali Yerlikaya, "Yılın ilk filyasyon toplantısı sonrası şunu memnuniyetle söyleyebilirim: Her geçen gün vaka sayımız azalıyor. Geçen haftaya oranla en çok düşüş; Bakırköy, Adalar, Avcılar, Bahçelievler ve Sultangazi'de." ifadelerini kullandı.

    İstanbul’da koronavirüs vakalarının en çok azaldığı ilçeler #1

    EN AZ DÜŞÜŞÜN YAŞANDIĞI İLÇELER

    En az düşüşün yaşandığı ilçeler ise Şişli, Şile, Üsküdar, Zeytinburnu ve Beyoğlu olarak belirtildi.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir