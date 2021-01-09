İstanbul’da koronavirüs vakalarının en çok azaldığı ilçeler

İstanbul’da koronavirüs vakalarının en çok azaldığı ilçeler

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “Geçen haftaya oranla en çok düşüş; Bakırköy, Adalar, Avcılar, Bahçelievler ve Sultangazi'de” dedi.

İstanbul’da koronavirüs vaka sayısı gün geçtikçe azalıyor…

Bunun nedeni hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ve uygulanan tedbirler olarak gösteriliyor.

Vakalarla ilgili önemli açıklama ise İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’dan geldi. Yerlikaya, geçen haftaya oranla en çok düşüşün ilçeleri tek tek sıraladı.

VAKA SAYISI EN ÇOK AZALAN İLÇELER

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Vali Yerlikaya, "Yılın ilk filyasyon toplantısı sonrası şunu memnuniyetle söyleyebilirim: Her geçen gün vaka sayımız azalıyor. Geçen haftaya oranla en çok düşüş; Bakırköy, Adalar, Avcılar, Bahçelievler ve Sultangazi'de." ifadelerini kullandı.

EN AZ DÜŞÜŞÜN YAŞANDIĞI İLÇELER

En az düşüşün yaşandığı ilçeler ise Şişli, Şile, Üsküdar, Zeytinburnu ve Beyoğlu olarak belirtildi.