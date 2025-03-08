İstanbul Karaköy'de, İl Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği polisleri ile zabıta ekipleri tarafından korsan otoparkçılara yönelik denetim gerçekleştirildi.
Yollara konulan dubalar zabıta ekipleri tarafından tek tek toplandı.
KORSAN OTOPARKÇILAR GÖZALTINA ALINDI
Mekanların önündeki kaldırımlara kurulan variller ise yine ekipler tarafından kaldırılarak kamyonete konuldu.
Denetimde korsan otoparkçılık yaptığı tespit edilen Yusuf Ö., Serkan A. ve Yunus A. gözaltına alındı.
ÜZERİNDEN SİLAH ÇIKTI
Yunus A.'nın üst aramasında ise ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Emniyete götürülen 3 şüpheli hakkında ifadelerinin alınması sonrasında 'Karayolu üzerinde park yerindeki araçlardan park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek" maddesinden adli işlem yapıldı.
DENETİM KAMERAYA YANSIDI
Üzerinden ruhsatsız tabanca çıkan Yunus A.'ya 'ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçundan ayrıca işlem yapıldı.
Yapılan denetim ise kameralara yansıdı.
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