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İstanbul'da korsan otoparkçılara denetim: Üzerinden silah çıktı

İstanbul'da korsan otoparkçılara denetim: Üzerinden silah çıktı Karaköy'de sivil trafik ekipleri ve zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimde yoldaki dubalara el konuldu. Korsan otoparkçılık yaptığı tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.