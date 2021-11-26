İstanbul'da köy çeşmesindeki sıra kavgasına kartlı çözüm

Koçullu köyündeki çeşmede sıra kavgalarından bıkan köy halkı, çareyi 4 adet çeşmenin 2’sine kartlı sistem kurmakta buldu.

İstanbul Çekmeköy’de bulunan Koçullu köyündeki çeşmeler, köy halkının yanı sıra çevre ilçelerden de vatandaşların ilgisini çekiyor.

Arabalarına atlayan vatandaşlar bidonlar ve damacanalara çeşmeden su doldurup taşıyor.

Köy dışından gelenlerin bidon bidon su doldurması da çeşmeyi kullanmak isteyen köylünün sıra beklemesine neden oluyor.

KARTLI ÇÖZÜM

Beklenen sıralarda kimi zaman kavgaların da yaşanmasıyla birlikte köy halkı, çareyi çeşmelere kartlı sistem taktırmakta buldu.

KARTI OLMAYAN SU ALAMIYOR

Dört çeşmeden ikisine takılan kartlı sistem sayesinde, kart sahibi olan köylüler çeşmelerden su alabiliyorken kart sahibi olmayanlar alamıyor.

"SUYU KART İLE ALIYORUZ"

Köy sakinlerinden Hikmet Furkan, "Akan sudan kart ile alıyoruz. Kartı da para ile alıyoruz. Bence güzel uygulama. Bir senedir bu uygulama var." dedi.

"ADAMLAR SIRA VERMİYORLAR"

Murat Keleşoğlu ise, "Çeşmeye kart takma sebebi köy halkına su verilmemesi. Bizim eşimiz nenemiz burada bekliyor. Buraya kamyonet ile geliyorlar, adamlar sıra vermiyorlar. O araba dolacak da sıra verecek. Burada kavga çıkıyor. Tamam su kesilmez, hayır işidir ama bir bidonla gelen bayan da bir kamyonet ile bekletilmez. O yüzden köy halkına kart yaptırdık. Mesela benim eşim kartı basıyor, suyunu alıp gidiyor. Köy halkı alabilsin diye."