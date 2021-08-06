Yunanistan’da devam eden orman yangınları, İstanbul'da duman bulutlarının oluşmasına sebep oldu.

İzmir, Aydın ve Çanakkale sonrası, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi ‘turuncu gökyüzü’ manzarası ile karşılaştı.

Gökyüzünün renk değiştirmesi kentte yaşayan vatandaşlarda meraka yol açtı.

İTÜ Afet Yönetim Merkezi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu ise olay üzerine açıklama yaptı.

YUNANİSTAN'DAN GELDİ

Mikdat Kadıoğlu, Yunanistan üzerinden gelen küllerin İstanbul'da kül bulutu oluşturduğunu belirtti.

İstanbul'da kül bulutu VİDEO

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"TURUNCULAŞMANIN NEDENİ SINIR TABAKADAKİ RÜZGARLAR"

Twitter üzerinden açıklama yapan Kadıoğlu, "İzmir, Aydın, Çanakkale ve İstanbul'da oluşan turuncu gökyüzünün nedeni Yunanistan'dan gelen sınır tabakadaki rüzgarlar.

"SOLUNUM HASTALIĞI OLANLAR DİKKAT ETMELİ"

Güneş ışında 7 renkten ilkleri saçıla saçıla geriye turuncu ve kırmızı renk kaldı. Biz de onu görüyoruz. Solunum yolu hastalıklarına hassas olanlar bu havalarda dışarı çıkmaması lazım ve ulusal kalite izleme ağından kirletici miktarlarını takip etmesi gerekir." ifadelerine yer verdi.