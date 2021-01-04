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    İstanbul'da kuraklığın boyutları

    İstanbul'da kuraklığın boyutları

    Son aylarda yeterli yağış olmaması nedeniyle İstanbul'un su kaynağı olan Ömerli Barajı kuruma noktasına geldi.
    • Haber Merkezi
    • 04.01.2021 - 20:24
    • Güncelleme : 04.01.2021 - 20:31
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    Türkiye genelinde uzun süredir yağmur yağmaması, barajlardaki su seviyelerinde önemli ölçüde düşüşe neden oldu.

    Özellikle Edirne, İzmir ve İstanbul gibi büyükşehirlerde kuraklık alarmı verildi.

    Şehirlerin su kaynakları olan barajlardaki doluluk oranları ise son zamanlarda tehlikenin boyutlarını gözler önüne seriyor.

    ÖMERLİ BARAJI'NIN 8 AYLIK DEĞİŞİMİ

    Neredeyse kuruma noktasına gelen barajlardan biri de İstanbul'un en önemli kaynaklarından biri olan Ömerli Barajı.

    Suları tamamen çekilen barajı sosyal medya kullanıcısı Rasim Aslan nisan ve kasım aylarında fotoğrafladı.

    Aslan'ın paylaştığı, aralarında 8 ay gibi bir zaman farkı olan iki fotoğraf kuraklık tehlikesinin boyutlarını çarpıcı bir şekilde ortaya koydu.

    İstanbul da kuraklığın boyutları #1

    İstanbul da kuraklığın boyutları #2

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