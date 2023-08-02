İstanbul'da kuraklığın havadan görüntüsü İstanbul’un barajlarında doluluk oranı yüzde 36,71 oranına kadar düşerken kuraklığın ulaştığı boyut havada çekilen görüntülerle net bir şekilde gözler önüne serildi.

İHA

ENSONHABER'İ TWİTTER'DA TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

Türkiye sıcak havaya teslim...

Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası ile yükselen sıcaklıklar kuraklığa neden oluyor.

İstanbul’a su sağlayan barajların doluluk oranları İSKİ verilerine göre Papuçdere yüzde 4 ve Kazandere barajlarında ise yüzde 7 noktasına kadar düşerek kuruma noktasına geldi.

Kuraklık havadan görüntülendi

Alibey Barajında doluk oranı yüzde 18,4 seviyesine kadar düştü. Daha önce Alibey Barajında su seviyesinin düşmesi ile 3 farklı noktada baraja atılan araçlar gün yüzüne çıkmıştı.

Son durumu drone ile görüntülenen barajın birçok noktasında kuraklık nedeniyle toprakların çatladığı görülüyor.

Su kemerleri tamamen açıldı

Güzelce ve Mağlova su kemerleri düşen su seviyesi nedeniyle tamamen gün yüzüne çıktı.

Göl üzerine kullanılan bazı sandalların toprağa oturduğu görüntülere yansıdı.

Barajlardaki doluluk oranı

Barajların doluluk oranları, İstrancalar'da yüzde 34,84, Terkos'ta yüzde 23,81, Sazlıdere'de yüzde 20,58, Alibey'de yüzde 18,56, Büyükçekmece'de yüzde 17,42, Ömerli'de yüzde 69,75, Darlık'ta yüzde 52,67, Elmalı'da yüzde 27,83 olarak ölçüldü.

9 yılın en düşük seviyesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSKİ verilerine göre; Megakent'teki barajların doluluk oranlarının, son 9 yıla oranla en düşük seviyesinde olduğu belirtildi.