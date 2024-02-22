İstanbul'da kurallara uymayan taksilere ceza yağdı Polis ekipleri tarafından ticari taksilere yönelik denetimler düzenlendi. Denetimlerde sürücülerin belgeleri kontrol edilirken, kurallara uymayan taksi şoförlerine ceza kesildi.

DHA

Polis ekipleri ticari taksilere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda trafik kurallarını ihlal eden taksi sürücüleri ekiplerin radarına takılıyor.

Denetimlerin adresi bu kez İstanbul'un en kalabalık ve trafik yoğunluğunun fazla olduğu ilçelerinde biri olan Beyoğlu oldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipleri, Taksim Meydanı’nda taksilere yönelik denetim yaptı.

Şikayetler denetlendi

Taksi şoförlerinin yolcu seçmesi, kısa mesafe yolcu almaması ve taksimetre açmaması gibi şikayetler denetlendi.

Belgeleri kontrol edildi

Yapılan denetimlerde taksi sürücülerinin ehliyet, ruhsat ve belediye belgeleri kontrol edildi.

Evraklarında eksiklik bulunan sürücülere idari para cezası uygulandı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)