İstanbul’da Kurban Bayramı öncesi otogarlarda hareketlilik arttı

İHA

Kurban Bayramı tatili öncesi Esenler’deki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’ndaki yoğunluğun önceki yıllara göre düşüşte olduğu görüldü.

Otobüs firması sahibi Kemal Soğancı, doluluk durumunu değerlendirerek, Türkiye genelindeki ortalama bilet fiyatları hakkında bilgi verdi.

Okulların yıl sonu tatiline girmesiyle birlikte ilerleyen günlerde otogarlardaki yoğunluğun çoğalması bekleniyor.

Otogarlardaki yoğunluk durumunu değerlendiren otobüs firması sahibi Kemal Soğancı şu ifadeleri verdi:

Sektörümüzde 2019’daki hareketliliğimiz maalesef yok. Ama bir doluluğumuz var. Şu anda bir akışkanlık var, insanlar seyahat ediyor. Hem okul tatilinin, bunun akabinde de bayramın birleşmesiyle birlikte yoğunlaşma söz konusu. Geçen sene ile bu sene arasında bilet fiyatlarında yüzde 10-15 gibi bir artış söz konusu. Ki bu, ekonomik şartlara baktığımızda çok uçuk kaçık rakamlar değil.