İstanbul'da Kurban Bayramı'nın ilk günü trafik yüzde 2'ye düştü Bayram tatilinde memleketlerine ve tatil beldelerine giden vatandaşların ardından Megakent'te yollar boş kaldı.

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ensonhaber.com

Yurdun dört bir yanında Kurban Bayramı heyecanı yaşanıyor.

9 günlük bayram tatili fırsat bilen vatandaşların büyük bir kısmı, tatil için İstanbul dışını tercih etti.

Diğer yandan bayramın birinci gününde İstanbul'da normalde yaşanan trafik yoğunluğunun aksine yollar boş kaldı.

Trafik yüzde 2

Vatandaşların şehir dışına seyahat etmesi nedeniyle Avrupa Yakası E5 Karayolu'nda trafik yoğunluğu azaldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik verilerine göre saat 09.00 sıralarında İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 2 olarak ölçülürken, ana arterlerin açık olduğu gözlendi.

Yoğunluğun az olduğu ve araç seyrinin rahatça sağlandığı Avrupa yakası E5 Karayolu drone ile görüntülendi.