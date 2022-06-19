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    İstanbul'da kurbanlık alanlar kurulmaya başladı

    Pardemisiz ilk Kurban Bayramı için hazırlıklar başlarken, işletme sahipleri bu yıl kurban fiyatlarının 3 katına yükseldiğini söyledi.
    • 19.06.2022 - 09:51
    • Güncelleme : 19.06.2022 - 09:53
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    İstanbul'da kurbanlık alanlar kurulmaya başladı

    Pandemisiz ilk Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı.

    Koronavirüs nedeniyle 2 yıl boyunca devam eden kısıtlamaların kaldırılmasının ardından bu yıl ilk kez kurban satıcıları ile vatandaşlar kurbanlık alışverişlerinde el sıkıştı.

    İstanbul Arnavutköy’de bulunan kurban satış alanında ise vatandaşlar kurbanlarını seçmek için gelmeye başladı.

    Büyükbaş hayvanlar 27 bin liradan başlıyor

    Bu yıl büyükbaş hayvanlar 27 bin Türk Lirasından satışa başlanıyor, 95 bin Türk Lirasına kadar çıkıyor. Küçükbaş hayvanlar ise ortalama 2 bin 500 Türk Lirası başlıyor, 5 bin Türk Lirasına kadar çıkabiliyor.

    Kurban satıcıları bu yıl fiyatların geçen yılan oranla 3 katına kadar çıktığını söyledi.

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    "Kurban fiyatları yaklaşık 3 katına çıktı"

    Kurban satışı için hazırlıklarının hızlı bir şekilde devam ettiğini belirten Sütçü Yusuf, kurban kesim ve satış alanı işletme direktörü Kerem Yetimoğlu, "Kurban Bayramı’na yaklaştıkça yoğunluğumu giderek arttı. Büyükbaş hayvanlarımız 27 bin Türk Lirasından satışa başlanıyor, 95 bin Türk Lirasına kadar çıkıyor. Küçükbaş hayvanlarımızda ise ortalama 2 bin 500 Türk Lirası başlıyor, 5 bin Türk Lirasına kadar çıkabiliyor. Hisseli paketlerimiz var ortalama 4,5 ve 6 bin Türk Lirası olmak üzere. Kurban fiyatları yaklaşık 3 katı fiyatına çıktı. Geçen yıl 10 bin TL den başlıyorken bu yıl 27 Bin TL’den başlıyor Büyükbaş hayvanlarımızın satışı. Küçükbaş hayvanlarda ise yaklaşık 2 katı bir artış var. Bin TL’den başlıyorken küçükbaş Kurbanlık hayvanlarının fiyatı bu yıl 2 bin TL’ye satılıyor." dedi.

    "Satışlarda yüzde 40'lık düşüş var"

    Şu ana kadar 250 Büyükbaş Kurban hayvanı satıldığını ifade eden işletme direktörü Yetimoğlu, "200 adet büyükbaş hayvanımız kaldı satılmayı bekleyen. Sanırım 2 hafta kala kurbanlıklarımızın hepsini satacağız. Pandemiden sonra el sıkışmalar geri geldi. Aradığımız görüntüler bunlardı. Tabiki yine sosyal mesafeye de dikkat etmek gerekiyor. Geçen seneye oranla satışlarımızda yüzde kırklık bir düşüş var. Çünkü maliyetler arttığı için bunlarda fiyatlara yansıyor." diye konuştu.

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