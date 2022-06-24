İstanbullular için satışa sunulan küçükbaş hayvanların fiyatları 3-9 bin lira arasında değişirken büyükbaş kurbanlıklarda fiyatlar 80 bin liralara kadar ulaşıyor.

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte kurbanlıklar, pazarlarda görücüye çıkmaya başladı.

Türkiye'nin birçok bölgesinden İstanbul'a getirilen hayvanlar, Bahçelievler Belediyesi tarafından Yenibosna Çobançeşme mevkiinde kurulan kurban pazarında alıcılarını bekliyor.

Kentteki pazarda alıcılar ile satıcılar arasında alışverişler başlarken; büyükbaş hayvanın ortalama fiyatı 30-80 bin lira, küçükbaş hayvanların fiyatlarının ise 3 bin ila 9 bin lira arasında olduğu belirtildi.

Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıkların fiyatları belli oldu

Tokat’tan gelen Yunus Kaçmaz, 13 saatlik yoldan geldiklerini belirterek, "28 büyükbaş hayvan ile geldim. Kurbanlıklar geçen seneye göre daha az geldi. Bu sene tüm kurbanlıkların biteceğini düşünüyorum.

Büyükbaş fiyatları ise ortalama 30 bin TL’den başlıyor, 60 bin TL’ye kadar çıkabiliyor. Benim en büyük hayvanım 850 kilo. Hayvanlarımın hepsi sağlık kontrolünden geçti." dedi.

İstanbul'da kurbanlık pazarlıkları başladı ViDEO







"Büyükbaşlar 70-80 bin liraya kadar da çıkabiliyor"

Ağrı’dan gelen bir diğer kurban satıcısı Nesin Deniz, 35 büyükbaş hayvanla geldiğini söyleyerek, "Hayvanların sağlık kontrolleri yapıldı. Benim kurbanlıklarımın ortalama fiyatı 14 bin liradan başlıyor, 20 bin liraya kadar çıkabiliyor.

Bazı büyükbaşlar 70-80 bin liraya kadar da çıkabiliyor. Küçükbaşlar kurban pazarlarına daha gelmedi. Küçükbaşların ortalama fiyatları 3 bin liradan başlıyor, 9 bin liraya kadar da çıkabiliyor." ifadelerini kullandı.





Pazarlıklarlar başladı

Kurbanlıkların geldiği ilk günden itibaren kurban pazarlarında hareketlilik yaşanıyor. Pazarlık yapan ve satıcı ile anlaşamayan Mustafa Deniz, "Pazarlık aşamasındaydık, 35 bin TL teklif verdim ancak satıcımız 40 bin lira istiyor. Satıcımız fiyatı geri çekmiyor.

Kurbanları arkadaşımın kamyonu İstanbul’a getirdi. Satıcı arkadaşımızın bu hayvanını Gümüşhane’den beridir takip ediyoruz. Maalesef fiyatta anlaşamadık." diye konuştu.





Veteriner hekim kontrolünde kesim yapılacak

İHA'nın haberine göre; pazarda 93 çadır bulunurken, hazırlıkların tamamlanmasıyla yaklaşık 2 bini aşkın büyükbaş, 4 bine yakın da küçükbaş kurbanlıkların satılacağı bekleniyor.

Satılan tüm kurbanlıklar ise belediyenin veteriner hekimlerinin kontrolünde, ehil kasaplar tarafından kesimi sağlanacağı belirtildi.



