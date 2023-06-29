İstanbul'da kurbanlık satıcıları memleketine dönmeye başladı Kurban Bayramı'nın ikinci gününde kurban satış noktalarında kurbanlıklarını satan vatandaşlar çadırlarına bitti tabelası asarak yavaş yavaş memleketlerine döndü.

AA

Kurban ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar pazarlara akın etti.

Bayramın ikinci gününde de pazarlarda yoğun devam etti.

Yoğunluğun ardından ise İstanbul'un Sultanbeyli ve Sancaktepe'deki kurban pazarlarında birçok çadır boşalttı.

Pazar alanındaki boş çadırlarda belediye ekipleri temizlik yaparken, boş kalan bazı çadırlarda "Bitti" yazıları dikkati çekti.

Sıkı pazarlıklar sürüyor

Bazı çadırlarda ise satışların devam ettiği gözlenirken kimi vatandaş, bütçesine uygun kurbanlık alabilmek için satıcılarla sıkı pazarlığa girdi.

Satılmayan hayvanların alıcısını beklediği pazarda bazı satıcıların ellerinde kalan kurbanlık hayvanları memleketlerine götürmek üzere tırlara yüklediği görüldü.

Bazı kurbanlık satışlarının bayramın son gününe kadar sürmesi bekleniyor.

5 boynuzlu koç 12 bin liradan satışta

Erzurum'dan Sultanbeyli kurban pazarına 24 büyükbaş hayvan getiren İsmail Yıldız, kurbanların 18'ini sattığını geri kalanları ise memleketine götüreceğini söyledi.

Ağrı'dan 150 küçükbaş hayvan getiren Cihan Boğa, kurbanların 100'ünü henüz satamadığını belirtti.

"Malımız olduğu gibi duruyor"

Boğa, Kurban Bayramı tatilinin kendilerini etkilediğini ifade ederek,"Tatilin 9 gün olması nedeniyle insanlar il dışına gitti. Hayvan piyasası durgun, bugün bayramın ikinci günü, malımız olduğu gibi duruyor. Herhalde geri yükleyip gideceğim, tam belli değil. Bayramın dördüncü günü gitmeyi düşünüyoruz." diye konuştu.

Muş'tan 150 küçükbaş hayvan getiren Şerafettin Sönmez, kurbanların 100'ünü sattığını, bayramın son gününe kadar satışlara devam edeceklerini, ellerinde kalan kurbanları memlekete götüreceklerini kaydetti.

Sönmez, 5 boynuzlu "Cankuş" adlı koçu 12 bin liradan satışa sunduğunu belirtti.

Kurban fiyatından memnun kaldılar

Sancaktepe'deki kurban satış alanında küçükbaş kurbanlık alan Sedat Başak, "Fiyatların biraz daha hesaplı olur." düşüncesiyle bayramın ikinci günü geldiklerini belirtti.

Başak, kurbanlığı istediği fiyata aldığını ve memnun olduğunu dile getirdi.