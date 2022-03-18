İstanbul'da kurye yasağı var mı, saat kaçta başlıyor? 18 Mart Cuma kurye yasağı...

İstanbul'da kurye yasağı var mı, saat kaçta başlıyor? 18 Mart Cuma kurye yasağı...

İstanbul'da kar yağışı nedeniyle kuryelerin çalışma saatlerinde de değişiklik yapıldı. Peki 18 Mart Cuma kuryeler çalışıyor mu? İstanbul'da kurye yasağı başladı mı, saat kaçta başlayacak?

İstanbul, geçtiğimiz günlerdeki kar yağışının ardından ikinci kez beyaza bürünecek.

Bu kapsamda Valilik, tedbirleri de duyurdu. 18 Mart Cuma günü okullar tatil ilan edilirken, kuryelere dair de alınan kadar açıklandı.

Moto kuryelerin çalışma saatleri, hava şartlarına göre düzenleniyor.

Akşam saatlerinde yoğun bir şekilde yağması beklenen kar yağışı nedeniyle İstanbul'da kurye yasağı geldi.

Sipariş verecek olanlar ve kuryeciler, yasağa dair detayları araştırıyor. Peki 18 Mart Cuma kurye yasağı saat kaçta başlıyor? İstanbul'da kurye yasağı var mı? İşte ayrıntılar...

İSTANBUL'DA KURYE YASAĞI BAŞLADI MI?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, motokuryeler için tafiğe çıkış yasağı getirildiğini duyurdu.

Motokuryeler, motor ve scooterların 18 Mart 2022 Cuma günü günü saat 17.30'dan itibaren bir sonraki duyuruya kadar trafiğe çıkışının kısıtlanmasına, karar verildi.

KURYE YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

İstanbul'da moto kurye yasaklarının kaldırılması hava koşullarına bağlı değişkenlik gösterebilir.

Sürücülerin can ve mal güvenliğini tehlikeye atacak hava durumu sona erdiğinde İstanbul'da motosiklet ve moto kurye yasağının da kaldırılması bekleniyor.