İstanbul'da kuryeyi öldüren yumruğa 8 yıl 4 ay hapis

Çekmeköy’de kargosunun geç gelmesi nedeniyle tartıştığı kurye Mehmet Ali İbin’i yumruklayarak öldüren Tayfun Şahin, 8 yıl 4 ay hapse çarptırıldı.

İstanbul'da Çekmeköy’de, 19 Ekim 2020 tarihinde kargosunun geç gelmesi nedeniyle tartıştığı kurye Mehmet Ali İbin’i (40) yumruklayarak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan Tayfun Şahin’in, "kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma" suçundan 18 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava, karara bağlandı.

Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Tayfun Şahin cezaevinden getirilirken, Mehmet Ali İbin’in ailesi ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Katılanlar avukatı Cihan Barış Kaçar, “Olayın oluş tarzı itibarıyla kanaatimizce eylem, kasten adam öldürmedir. Bu suçtan cezalandırılmasına karar verilmesini talep ediyoruz. Sanık samimi ikrarda bulunmamıştır. Ortada haksız bir tahrik yoktur.” diyerek haksız tahrik hükümlerinin uygulanmamasını istedi.

Duruşmada esas hakkındaki savunmasını yapan sanık Tayfun Şahin, “Bu yaşanan olay için gerçekten çok üzgünüm ve pişmanım. Bu yaşanan olay herkesin başına gelebilecek bir olaydır. Ben bir tepki gösterdim, inkar etmiyorum. Maktulü sadece üzerime gelince itekledim, vurmadım. Aracın şoförüne ve kuryeye, ‘sizi şikayet edeceğim’ dedim. Maktul yere düşünce araç şoförü, maktul için ‘epilepsi hastasıdır, sara krizi geçiriyor’ dedi. Aracın şoförü ambulansı aradı. Ambulans geç kalır diye maktulü kucağımı aldım, aracın sürücüyle birlikte hastaneye götürdüm. Tomografi çekilene kadar maktulün başından hiç ayrılmadım. O gün mahkemeye çıkardılar ve adli kontrolle serbest bıraktılar. 5 gün sonra vefat edince tekrar beni çağırdılar. Kendi rızamla mahkemeye gidip teslim oldum.” dedi.

"BU YAŞIMDA SAÇIM BEMBEYAZ OLDU"

Olay nedeniyle çok üzgün olduğunu söyleyen sanık Şahin, “Ben 28 yaşında bir gencim. Kötü bir insan değilim. Ailemle çalışan biriyim. Kimseyle tartışan bir insan değilim. Olayın yaşandığı yer iş yerimin bir üst sokağıdır. Ben de kuryecilik yapıyorum. Ben de çiğ köfte dağıtıyorum. Maktulün ailesine de hak veriyorum. Ben de üzgünüm. Evlilik arifesindeyim. Nişanlım var, 2 yıldır evliliğimi erteliyorum. Zor durumdayım. Bu yaşımda saçım bembeyaz oldu.” diyerek tahliyesini ve beraatini istedi.

"TUTUKLANACAĞINI BİLE BİLE GİDİP TESLİM OLDU"

Sanık avukatı Nadir Kazaz, “Müvekkilim olay yerine kargosunu almaya gitmiştir. Herhangi bir öfke nöbeti yoktur. Çekişme sırasında maktul yere düşmüş ve daha sonra vefat etmiştir. Vefat sebebinin sanığın darbesi mi yoksa yere düşme sonucu aldığı darbe mi belli değildir. Delillerin tamamı toplanmıştır. Müvekkilimin kaçacağını gösterir herhangi bir emare yoktur. Tutuklanacağını bile bile gidip teslim olmuştur.” diyerek müvekkilinin tahliyesini talep etti. Diğer sanık avukatı İbrahim Metinoğlu ise, müvekkilinin öldürme ya da yaralama kastı olmadığını ve olayın aniden gelişen bir olay olduğunu söyledi.

İstanbul'da kuryeyi öldüren yumruğa 8 yıl 4 ay hapis VİDEO



8 YIL 4 AY HAPİS

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Tayfun Şahin’i “kasten yaralama sonucu ölüme neden olma” suçundan 8 yıl 4 ay hapse çarptırarak tutukluluk halinin devamına hükmetti.

ÜYE HAKİMDEN MUHALEFET ŞERHİ

Oy çokluğuyla alınan karara muhalefet şerhi koyan üye hakim, olayda ilk haksız tahrik hareketinin maktul ya da sanıktan geldiği konusunda kesin bir saptama yapılamadığını belirterek, sanığın cezasında haksız tahrik indirimi yapılması görüşünde olduğunu kaydetti.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, İstanbul Çekmeköy'de 19 Ekim 2020 tarihinde sipariş veren Tayfun Şahin'nin kargo dağıtıcısı Mehmet Ali İbin ile telefonda görüştüğü ve İbin'in kargoyu bulunduğu yere yakın caminin önünden alabileceğini söylediği belirtilmişti. Tayfun Şahin'nin kargoyu almak için olay yerine gittiğinin anlatıldığı iddianamede, kargo dağıtıcısı İbin ile kargonun kendi adresine getirilmemesi ve geç kalması yüzünden tartışmaya başladığı anlatılmıştı.

Tayfun Şahin'nin maktulün yüz kısmına yumruk attığı, İbin'in yumruk nedeniyle sert şekilde yere düştüğü, ağzından burnundan kan gelecek şekilde yaralandığı, hastaneye kaldırılan İbin'in 5 gün sonra hayatını kaybettiği kaydedilmişti. İddianamede, Tayfun Şahin'in, "kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis ile cezalandırılması istenmişti.