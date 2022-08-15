Meteoroloji uyarısının ardından İstanbullular güne sağanak yağışla başladı. Yağış giderek etkisini artırırken Maltepe'deki araçlar su yoğunluğundan ilerleyemedi.

Mega kent İstanbul'da, uyarılarla beklenen yağış başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü alarmlarıyla başlayan kuvvetli sağanak yağış, kentte sabah saatleri itibarıyla etki gösteriyor.

Bir yandan gök gürültüleri duyulurken, bazı ilçeler adeta su baskınına uğradı.

Maltepe sular altında kaldı

Ağustos ortasında kış günlerini yaşayan İstanbullular, Maltepe'de güçlükle ulaşım sağlıyor.

Yollar adeta göle dönerken, araçlar ve vatandaşlar mahsur kaldı.

İstanbul'da kuvvetli yağış başladı: Maltepe sular altında VİDEO



Araç kurtarma çalışmaları son sürat

Su yoğunluğundan ilerleyemeyen araçlar için başlatılan kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.

Yağış uyarısı verilirken, Kılıçdaroğlu'nun heykel ziyareti

İstanbul Maltepe'de yağışların ardından ortaya çıkan görüntü, akıllara CHP'li Maltepe Belediyesi'nin Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu'nu getirdi.

Farklı ülkelerden helen heykeltraşlar, Maltepe'de bir araya geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da önceki gün heykelleri ziyaret etti.

Maltepe'de altyapı ihtiyaçları dururken belediyenin heykellerle uğraşması tepkilere neden oluyor.