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Gök gürültülü sağanak yağış 24 C
    İstanbul'da kuvvetli yağış başladı: Maltepe sular altında

    İstanbul'da kuvvetli yağış başladı: Maltepe sular altında

    Meteoroloji uyarısının ardından İstanbullular güne sağanak yağışla başladı. Yağış giderek etkisini artırırken Maltepe'deki araçlar su yoğunluğundan ilerleyemedi.
    • 15.08.2022 - 10:53
    • Güncelleme : 15.08.2022 - 11:00
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    Mega kent İstanbul'da, uyarılarla beklenen yağış başladı.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü alarmlarıyla başlayan kuvvetli sağanak yağış, kentte sabah saatleri itibarıyla etki gösteriyor.

    Bir yandan gök gürültüleri duyulurken, bazı ilçeler adeta su baskınına uğradı.

    Maltepe sular altında kaldı

    Ağustos ortasında kış günlerini yaşayan İstanbullular, Maltepe'de güçlükle ulaşım sağlıyor.

    Yollar adeta göle dönerken, araçlar ve vatandaşlar mahsur kaldı.

    İstanbul'da kuvvetli yağış başladı: Maltepe sular altında VİDEO

    Araç kurtarma çalışmaları son sürat

    Su yoğunluğundan ilerleyemeyen araçlar için başlatılan kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.

    İstanbul da kuvvetli yağış başladı: Maltepe sular altında #1

    Yağış uyarısı verilirken, Kılıçdaroğlu'nun heykel ziyareti

    İstanbul Maltepe'de yağışların ardından ortaya çıkan görüntü, akıllara CHP'li Maltepe Belediyesi'nin Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu'nu getirdi.

    Farklı ülkelerden helen heykeltraşlar, Maltepe'de bir araya geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da önceki gün heykelleri ziyaret etti.

    Maltepe'de altyapı ihtiyaçları dururken belediyenin heykellerle uğraşması tepkilere neden oluyor.

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