İstanbul'da KUYU operasyonu! 29 şüpheli yakalandı İçişleri Bakanlığı, İstanbul'da birbirleriyle husumetli 2 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen KUYU-23 operasyonunda 29 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Haber Merkezi

Türkiye'de suçla mücadele, güvenlik güçlerimizin kararlılığı ve özverisiyle devam ediyor.

Son dönemde, suç oranlarını azaltmak ve halkın güvenliğini sağlamak için kapsamlı operasyonlar düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı, bu operasyonların ayrıntılarını sosyal medya hesapları üzerinden kamuoyuna duyurdu.

29 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

İstanbul’da faaliyet gösteren birbirleriyle husumetli 2 ayrı Organize Suç Örgütüne yönelik “KUYU-23” operasyonu düzenlendi



Operasyonda Organize Suç Örgütü üyesi 29 şüpheli yakalandı



Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, Adalete Teslim Edeceğiz.

OPERASYONUN DETAYLARI

27.08.2024 tarihinde İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde birbirleriyle husumetli olan iki organize suç örgütü arasında çıkan silahlı çatışmada 2 şahsın yaralandığı,

- 30.08.2024 tarihinde Bahçelievler ilçesinde gerçekleşen silahlı saldırı sonucunda ise örgüt üyesi E.K. isimli şahsın öldürüldüğü ve 1 şahsın yaralandığı,

- 30.08.2024 tarihinde Bahçelievler ilçesi Devlet Hastanesi önünde husumetli olduğu gruba karşı gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucunda orada bulunan 1 Polis Memuru, 1 Jandarma Personeli, 1 Özel Güvenlik Görevlisi ve 2 sivil vatandaşımız olmak üzere toplam 5 şahsın yaralandığı eylemlere karıştıkları ve eylem hazırlığında oldukları tespit edilen organize suç örgütü üyelerine karşı,



- Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmaları sonucu İstanbul genelinde faaliyet gösteren 2 ayrı organize suç örgütüne yönelik "KUYU-23" operasyonu düzenlendi.

ELE GEÇİRİLENLER