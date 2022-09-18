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    İstanbul'da LGBT'ye karşı Büyük Aile Buluşması düzenlendi

    İstanbul'da LGBT'ye karşı Büyük Aile Buluşması düzenlendi

    LGBT'ye karşı düzenlenen Büyük Aile Buluşması programı kapsamında Saraçhane Parkı'da toplanan binlerce kişi aile yapısının korunması için çağrıda bulundu.
    • 18.09.2022 - 18:10
    • Güncelleme : 18.09.2022 - 18:52
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    Günler öncesinden duyurusu yapılan LGBT'ye karşı Büyük Aile Buluşması gerçekleştirildi.

    İstanbul'un farklı yerlerinden gelen binlerce kişi Fatih ilçesindeki Saraçhane Parkı'na yürüdü.

    Çocuklarını ve toplumu eşcinsellik baskısından korumak isteyen insanların organize ettiği yürüyüşe birçok sivil toplum örgütnden destek geldi.

    Binlerce kişi Saraçhane Parkı'nda toplandı

    Program kapsamında park içinde sahne kuruldu.

    Etkinlik sebebiyle polis Saraçhane Parkı ve çevresinde güvenlik önlemleri alınırken polis noktalarında aranan vatandaşlar parkın içine alındı.

    Kurulan sahnede konuşmacılar aile yapısının önemine değinen konuşmalar yaptı.

    İstanbul'da LGBT'ye karşı Büyük Aile Buluşması düzenlendi ViDEO

    Türk bayrakları ve dövizlerle geldiler

    Programa gelen binlerce kişi Türk bayrakları ile parka geldi.

    Parka gelenlerin ellerinde konuya ilişkin mesajlar içeren pankart ve dövizler yer aldı.

    "Kulak ver bu sese aile hedefte"

    Alanda "Aileye savaş açanlara geçit vermiyoruz", "LGBT propagandasına ve dayatmasına dur de", "Kulak ver bu sese aile hedefte" yazılı dövizler dikkat çekti.

    İstanbul da LGBT ye karşı Büyük Aile Buluşması düzenlendi #1

    İstanbul da LGBT ye karşı Büyük Aile Buluşması düzenlendi #2

    İstanbul da LGBT ye karşı Büyük Aile Buluşması düzenlendi #3

    İstanbul da LGBT ye karşı Büyük Aile Buluşması düzenlendi #4


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