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- İstanbul'da lüks araçlardan direksiyon ve sunroof çalan şahıslar yakalandı
İstanbul'da lüks araçlardan direksiyon ve sunroof çalan şahıslar yakalandı
- İHA
- 11.10.2020 - 15:24
- Güncelleme : 11.10.2020 - 15:24
Kadıköy’de lüks araçların camlarının kırılarak içerisinden oto teybi, direksiyon simidi, navigasyon, hayalet ekran, klima takımı, sunroof gibi aksesuarların çalınması gibi yaşanan 16 hırsızlık olayının ardından polis ekipleri harekete geçti.
LÜKS ARAÇLARDAN DİREKSİYON VE SUNROOF ÇALDIKLARI TESPİT EDİLDİ
Elde edilen güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi ve yapılan detaylı araştırmalar neticesinde hırsızlıkları Süleyman Ç, Eren Y. ve Durmuş T. isimli şahısların gerçekleştirdikleri tespit edildi.
Süleyman Ç. ve Eren Y.'nin daha önce işledikleri farklı suçlardan dolayı yakalanarak tutuklandı belirlendi.
O ANLAR KAMERADA
Durmuş T. de yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı, otodan hırsızlık suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Şahısların lüks araçların camlarını kırarak araç aksesuarları çaldığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.
İstanbul'da lüks araçlardan direksiyon ve sunroof çalan şahıslar yakalandı VİDEO