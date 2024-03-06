İstanbul'da magandalar tartıştığı sürücüyü sıkıştırarak aracın camını kırdı Trafikte tartıştığı sürücüyü sıkıştırarak camını kıran magandanın o anları diğer sürücülerin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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İHA

İstanbul'da trafik magandaları sürücülere huzur vermiyor.

Hemen her gün yeni bir olayla gündeme gelen magandalar, trafikte zor anlar yaşatıyor.

Beylikdüzü’nde dün akşam saatlerinde D-100 Karayolunda seyir halindeki bir otomobil sürücüsü ve araç içinde bulunan diğer iki kişi, trafikteki başka bir sürücü ile tartışmaya başladı.

Tartıştığı sürücüyü sıkıştırdı

Seyir halindeki aracın önüne kırarak durdurmaya çalışan şahıslar, bir süre boyunca otomobili sıkıştırmaya başladı.

Camını kırdı

Trafiğin yoğunlaşmasını fırsat bilen magandalardan biri, yolun ortasında araçtan inerek tartıştıkları sürücünün camını kırdı.

Camı kırılan araç şoförü, otomobili ile uzaklaşırken şahıs, geldiği araca geri bindi.

Sürücüler tepki gösterdi

Olay sonrası magandalar araçları ile olay yerinden ayrılırken olaya şahit olan vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

O anlar kameraya yansıdı

Yaşanan o anlar ise diğer sürücülerin cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)