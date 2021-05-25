İstanbul Üsküdar'da Burhaniye Mahallesi Muhtarı Kadir Uğurtay, mahalle sakinlerine ücretsiz olarak peynir dağıtımı yaptı.

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bulunan Burhaniye Mahallesi Muhtarı Kadir Uğurtay, anlamlı bir işe imza attı.

Uğurtay, mahalle sakinlerine ücretsiz olarak peynir dağıtımı gerçekleştirdi.

MUHTARDAN ANLAMLI HAREKET

Salgın kurallarına dikkat edildiği dağıtımda, yoğunluk oluşmaması için özen gösterildi.

Vatandaşlar yapılan bu hizmetten memnun kalırken, mahalle muhtarı Kadir Uğurtay'a teşekkür etti.

İstanbul'da mahalle muhtarından peynir dağıtımı VİDEO