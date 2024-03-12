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İstanbul'da MAHZEN-10 Operasyonu: Bir suç örgütü daha çökertildi

İstanbul'da MAHZEN-10 Operasyonu: Bir suç örgütü daha çökertildi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen MAHZEN-10 Operasyonu'nda elebaşı Murat Özünlü olan ve uyuşturucu madde ticareti yapan örgütün çökertildiğini duyurdu.