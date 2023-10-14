İHA
Trafikte tehlikeli hareketler yapan trafik magandalarının dehşeti bitmiyor...
Yaşanan kazalar onlarca can alırken bu kez de bir ambulans trafik magandasının etkisi altına girdi.
İstanbul'un Maltepe ilçesinde D-100 Karayolu Maltepe’de Aydınevler mevkiinde öğle saatlerinde makas atarak ilerleyen otomobil sürücüsü ambulansa yol vermedi.
Ambulansa çarptı
Ambulans ekibinin siren ve anons uyarılarını dikkate almayan otomobil sürücüsü makas atarak trafikte terör estirdi.
Otomobil sürücüsü makas atarak ilerlediği esnada ambulans aracına çarptıktan sonra kaçarak uzaklaştı.
O anlar kaydedildi
Trafikte yaşanan o korku dolu anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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