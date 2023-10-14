İstanbul'da makas atan otomobil sürücüsü ambulansa çarptı Maltepe’de D-100 Karayolunda ambulansa yol vermeyerek otomobiliyle makas atarak ilerleyen otomobil sürücüsü ambulansa çarparak kazaya neden oldu.

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İHA

Trafikte tehlikeli hareketler yapan trafik magandalarının dehşeti bitmiyor...

Yaşanan kazalar onlarca can alırken bu kez de bir ambulans trafik magandasının etkisi altına girdi.

İstanbul'un Maltepe ilçesinde D-100 Karayolu Maltepe’de Aydınevler mevkiinde öğle saatlerinde makas atarak ilerleyen otomobil sürücüsü ambulansa yol vermedi.

Ambulansa çarptı

Ambulans ekibinin siren ve anons uyarılarını dikkate almayan otomobil sürücüsü makas atarak trafikte terör estirdi.

Otomobil sürücüsü makas atarak ilerlediği esnada ambulans aracına çarptıktan sonra kaçarak uzaklaştı.

O anlar kaydedildi

Trafikte yaşanan o korku dolu anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)