İstanbul'da makas atan sürücü taksiye arkadan çarpıp kaçtı Makas atarak ilerleyen sürücü, içerisinde yolcu olan taksiye arkadan çarparak kaçtı. Olayda aracının maddi hasara uğradığını belirten taksi şoförü "Hasarımı karşılarsa suç duyurusunda bulunmayacağım" dedi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

İstanbul'da makas atan sürücü kazaya neden oldu.

Kaza, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde gece saatlerinde meydana geldi.

İki yolcu taşıyan ticari taksiye, yolda makas atarak ilerleyen sorumsuz sürücü arkadan çarptı.

Durmadan kaçtı

Çarpan otomobil sürücüsü, kazanın ardından durmadan hızla ilerleyerek kaçtı.

Taksi şoförü Ömer Batıbay, aracı yolun kenarına çekerek durdurdu.

Kazada şans eseri yaralanan olmazken, takside maddi hasar meydana geldi.

O anlar kameraya yansıdı

Yaşanan kaza anı ticari taksinin araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı.

"Hasarımı karşılarsa suç duyursunda bulunmayacağım"

Taksi şoförü Ömer Batıbay, “Taksim’den yolcu aldım, Sabiha Gökçen’e giderken köprü üzerinde sol tekerime beyaz bir spor araç vurdu ve kaçtı gitti. Aracım bayağı bir hasar aldı. Vuran kişiyi bulmaya çalışıyorum. Maddi hasarım yüksek. Şahsa ulaşmak istedim ama ulaşamadık. Vuran kişi de görüntüleri görür ve hasarımın beli bir miktarını karşılar diye ümit ediyorum. Vuran kişi beni görüp, bana ulaşıp maddi hasarımı karşılarsa suç duyurusunda bulunmayacağım. Eğer ulaşmazsa elimden geleni yapacağım. Şahsın bulunması için elimden geleni yapacağım. Allah’a şükür bende ve yolcularımda herhangi bir problem yok.” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)