İstanbul'da markette zihinsel engelli çocuğu taciz eden şahıs tutuklandı

Esenler'de bir iş yerinde S.D.'ye (11) cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli A.Ö. (47) "Çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklandı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheli A.Ö. savcılık ifadesinde "Söyleyecek bir şeyim yoktur, nasıl ve neden yaptığımı bilmiyorum. Çok pişmanım" dedi.

Savcılık şüpheliyi tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.

"ŞEYTANA UYDUM"

Şüpheli A.Ö. hakimlik sorgusunda ise "Göstermiş olduğunuz görüntülerdeki kişi benim. Ben bir anlık şeytana uydum, nasıl yaptım bilmiyorum. Çok pişmanım, serbest bırakılmamı talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da zihinsel engelli çocuğu markette taciz etti- İZLE

TUTUKLANDI

Sulh Ceza Hakimliği de adli kontrol tedbirinin yetersiz kalacağına kanaat getirerek şüpheli A.Ö.'nün "Çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklanmasına karar verdi. Tutuklanan şüpheli cezaevine gönderildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul’un Esenler ilçesindeki bir markette zihinsel engelli bir kıza cinsel istismarda bulunan sapığın görüntüleri sosyal medyaya düşmüştü.

Görüntülerde, sapığın cinsel istismarda bulunup öptüğü ve kız çocuğuna para verdiği görülmüştü.

Market içinde alışveriş yapan kız çocuğunu taciz eden şüpheli Ali Ö.(47) 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yakalanmış ve tutuklanarak adliyeye sevk edilmişti.