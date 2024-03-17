İstanbul'da Marmaray istasyonunda kadın güvenliğe bıçaklı saldırı! O anlar... Akşam saatlerinde aynı istasyonda çalıştığı kadın güvenliğin yanına maskeli şekilde yaklaşan temizlik görevlisi bıçaklı saldırı gerçekleştirdi. Kadının yüzüne 40 dikiş atılırken, saldırgan ise gözaltına alındı.

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ensonhaber.com

İstanbul'da hareketli anlar yaşandı.

Geçtiğimiz akşam Göztepe Marmaray İstasyonu’nda bıçaklı saldırı yaşandı.

İstasyonda temizlik görevlisi olarak çalışan 36 yaşındaki Çetin Aktay, yüzü maskeli ve kapüşonlu halde, aynı istasyonda güvenlik görevlisi olarak çalışan 34 yaşındaki Gülnihal Karadereli’nin yanına yaklaştı.

Bıçakla yüzüne saldırdı

O sırada Aktay, yanında bulunan bıçağıyla kadın görevliye saldırmaya başladı.

Yüzünden aldığı bıçak darbesiyle Gülnihal Karadereli kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

40 dikiş atıldı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri bıçakla yaralanan kadını ambulansla hastaneye kaldırdı.

Hastanede tedavi altına alınan Karadereli’nin yüzüne 40 dikiş atıldığı öğrenildi.

Gözaltına alındı

Polis ekipleri Çetin Aktay’ı yakalayarak gözaltına aldı.

Aktay’ın emniyetteki sorgusunda Gülnihal Karadereli’ye kin beslediği, olayı bundan dolayı gerçekleştirdiği öğrenilirken, Aktay’ın farklı suçlardan 11 ayrı suç kaydı olduğu tespit edildi.

Emniyetteki sorgusu biten şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

O anlar kamerada

İstasyonda temizlik görevlisi olarak çalışan Çetin Aktay’ın yüzü maskeli ve kapüşonlu halde, aynı istasyonda güvenlik görevlisi olarak çalışan Gülnihal Karadereli’ye bıçakla saldırması istasyonun güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, Aktay’ın güvenlik görevlisi Gülnihal Karadereli’nin yanına yaklaşarak bıçakla saldırdığı görülüyor.