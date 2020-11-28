İstanbul'da maske cezasından kaçan kadından polislere: Siz şov yapıyorsunuz

Beyoğlu‘nda koronavirüs denetimi yapan ekipler maskesini uygun şekilde takmayan kadını durdurmak istedi. Cezadan kaçmak için polislere zorluk çıkaran kadın, ekiplere, “Siz şov yapıyorsunuz” dedi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadele nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Taksim İstiklal Caddesi üzerinde Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından denetim gerçekleştirildi.

ÖNCE KAÇMAK İSTEDİ, ARDINDAN KİMLİĞİNİ VERMEYEREK ZORLUK ÇIKARTTI

İddialara göre, ekipler o sırada Taksim Metrodan çıkan ve maskesini uygun şekilde takmayan M. D. K.’yı gördü ve durdurmak istedi ancak kadın durmak istemedi.

Emniyet güçlerinin kimliğini görmek istediği kadın, "Maskeyle dolaşıyorum tamam mı, maskesiz gördüğünüz zaman durdursunuz yorgunluktan ölüyorum, işim gücüm var." diyerek ekiplere zorluk çıkardı.

Polislerin 'Kimliğinizi ibraz etmek zorundasınız, devletin polisi sizden kimlik istiyor' sözlerine yönelik ters cevaplar vermekten kaçınmayan kadın, "Ben seninle konuşurken suratımda maske vardı, git maskesiz insan bul diyorum" dedi.

"RENKLİ SAÇLI, GÜZEL GÖRÜNÜR KAMERADA"

Kimliğini vermek istemeyen kadın, polisi dakikalarca uğraştırdıktan sonra, "Sen de bi daha işini düzgün yap, orada renkli saçlı güzel görünür kamerada diye düşündün heralde" diyerek ekiplere güçlük çıkartmaya devam etti.

Vatandaşların tepkilerine de "Kes be kes, işine bak" diyerek cevap veren kadın, emniyet güçleri tarafından kimliği alındıktan sonra hakkında yasal işlem uygulandı.

Maske cezasından kaçan kadından polislere: Siz şov yapıyorsunuz VİDEO

POLİS EKİPLERİNE 'SİZ ŞOV YAPIYORSUNUZ' DEDİ

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kadına cezai işlem uygularken kadın, polislere “Siz şov yapıyorsunuz” dedi.

Ceza sonrası çevrede vatandaşlar toplandı ve kadının maske takmamasına tepki gösterdi.

Kadın ise ceza kesildiği anda ekiplere “Maske takmayan insanlar var beni mi görüyorsun” dedi.