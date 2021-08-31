Daha önce bindiği minibüste maske takmayarak polis ekiplerinin ceza yazdığı makbuzu yırtıp atan Fatma Alemdar, bu kez ise otobüse maskesiz binerek olay yarattı.

Geçtiğimiz aylarda İstanbul Maltepe'de minibüste maske takmayan Fatma Alemdar, yolcularla tartışma yaşayarak polis uyarısının ardından ceza yemişti.

Duruma tepki gösteren Alemdar, polisin elinden aldığı makbuzu yırtmıştı.

Alemdar, 29 Ağutos günü ise maske yüzünden ikinci bir olaya karıştı.

İETT OTOBÜSÜNÜ KARIŞTIRDI

Alemdar, Sultanbeyli-Kartal hattında çalışan İETT otobüsüne maskesiz bindi.

Yolcuların uyarılarına aldırış etmeyen kadın, tepki ile karşılaştı. Otobüs şoförü kadının araçtan inmesini istedi ancak Alemdar bunu kabul etmedi.

İstanbul'da maske cezasını yırtan kadına ikinci ceza VİDEO

POLİS MÜDAHALESİYLE İNDİRİLDİ

Bunun üzerine otobüsü durduran şoför, polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, kadın yolcunun aşağıya inmesini istedi. Alemdar otobüsten inmeyeceğini söyleyerek polise direndi. Polis maske takmayan kadını kolundan tutarak otobüsten aşağıya indirdi. Kadına, maske takmamak, sosyal mesafeye uymamak ve polise polise mukavemetten işlem yapıldı.

Yaşanan o anlar başka bir yolcunun cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Maltepe'de minibüste maske takmayıp ceza yiyen kadın