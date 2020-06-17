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    İstanbul'da maske takmak zorunlu oldu

    İstanbul'da maske takmak zorunlu oldu

    İstanbul, Ankara ve Bursa'da koronavirüs önlemleri kapsamında açık alanlarda da maske takma zorunluluğu getirildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 17.06.2020 - 23:05
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    İstanbul'da maske takmak zorunlu oldu

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüs salgınında vaka sayılarının yeniden artması nedeniyle, Bilim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda İstanbul'da açık alanlarda masker şartının getirildiğini açıkladı.

    ANKARA VE BURSA'DAN DA BENZER KARARLAR

    İl Hıfzıssıha Kurulları'nın önerileri doğrultusunda, Ankara ve Bursa Valilikleri de açık alanda maske şartı getirildiğini duyurdu.

    BİLİM KURULU, MASKE ZORUNLULUĞU ÖNERMİŞTİ

    İl Hıfzıssıha Kurulları'nın bölgesel illerinde salgının seyrine göre her türlü tedbiri alma noktasında yetkili olduklarını söyleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul, Ankara ve Bursa için açık alanda masket zorunluluğu getirilmesinin önerildiğini belirtmişti.

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