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    İstanbul'da maske takmayan vatandaşlardan şaşırtan savunmalar

    Koronavirüsle mücadele kapsamında İstanbul’da açık alanlarda maske takma zorunluluğu geldi. Pendik’te maske takmayan bir vatandaşın, “Bende kalp var sıkıntı veriyor” savunması dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 11.09.2020 - 10:44
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    İstanbul'da maske takmayan vatandaşlardan şaşırtan savunmalar

    İçişleri Bakanlığı tarafından yeni koronavirüs ile mücadelede kapsamında 81 il valiliğine gönderilen genelgede meskenler hariç her alanda maske takma zorunluluğu getirildi.

    "BENDE KALP VAR SIKINTI VERİYOR"

    Pendik’te sokakta bazı vatandaşlar maskeleri eline takarken bazıları da elbiselerine asarak yürüdü. Kimi vatandaşların da maskesiz gezdiği görüldü.

    Pendik’te maske takmayan vatandaşlara yöneltilen sorularda, verilen cevaplar ise hayrete düşürdü. Maskesini kameraları görünce takan bir vatandaş, “Bende kalp var, sıkıntı veriyor” dedi. Bir başka vatandaşın ise “Sigara içiyoruz burada” diyerek kendini savunması ise dikkat çekti.

    VERİLEN CEVAPLAR HAYRETE DÜŞÜRDÜ

    Arkadaşıyla yolda ilerleyen maskesiz bir gencin rahat tavırları ile “Bilmiyorum risk altında mıyız? Maske sadece korumuyor ki bunu. Çok uykusuzum” diye cevap vermesi hayrete düşürdü. Maskesiz dolaşan 2 arkadaşa sorulan, “Maskesiz dolaşıyorsunuz sakıncalı değil mi?” sorusuna, “değil”, “sosyal mesafeyi korumuyorsunuz” sorusuna da, ”olabilir, sakınca yok, kesinlikle” cevabı vermesi ve konunun ciddiyetinden uzak alaycı tavrıyla beraber, insanların virüs konusundaki tedbirli yaklaşımının sorgulanmasına sebep oldu.

    İstanbul da maske takmayan vatandaşlardan şaşırtan savunmalar #1

    İstanbul da maske takmayan vatandaşlardan şaşırtan savunmalar #2

    İstanbul da maske takmayan vatandaşlardan şaşırtan savunmalar #3

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