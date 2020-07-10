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    İstanbul'da maskeyi uygun takmadı diye ceza kesildi

    İstanbul’da Jandarma trafik ekipleri koronavirüs tedbirleri nedeniyle toplu taşıtlarda denetim gerçekleştirdi. Denetlemede maskeyi uygun şekilde takmayan vatandaşlara ceza kesildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 10.07.2020 - 11:58
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    İstanbul'da maskeyi uygun takmadı diye ceza kesildi

    İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıtlarda sosyal mesafe denetimi yaptı.

    MASKESİ TAKILI OLMASINA RAĞMEN CEZADAN KAÇAMADI

    Yapılan denetlemede otobüs ve minibüsler durdurularak maske ve sosyal mesafe kontrolü yapıldı.

    Ekiplerin denetlediği bir otobüste maskesini uygun takmayan Beyaz Koç, jandarma tarafından yapılan uyarı sonrası araçtan indirildi ve ceza kesildi.

    Koç, Hıfzıssıhha Kanununa muhalefetten idari para cezasına çarptırıldı.

    Otobüste maskeyi uygun şekilde takmayan yolcuya ceza- İZLE

    HASTAYIM TAKAMIYORUM DEDİ, BİR CEZA DA O YEDİ

    Öte yandan durdurulan diğer bir minibüste ise hasta olduğunu söyleyen ve bu yüzden maske takmadığını söyleyen Duygu Kaymaz da maske takmadığı gerekçesiyle 900 TL idari para cezasına çarptırıldı.

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