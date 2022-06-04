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- İstanbul'da mayıs ayı boyunca 23 bin 445 göçmen yakalandı
İstanbul'da mayıs ayı boyunca 23 bin 445 göçmen yakalandı
İstanbul'da mayıs ayında yapılan denetimlerde 23 bin 445 göçmen muhafaza altına alındı.
- 04.06.2022 - 14:52
Son dönemde artan kaçak göçmen sayısına karşı denetimler sıklaştırıldı.
İstanbul başta olmak üzere yurt genelinde uygulamalar devam ediyor.
İstanbul'da Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, 1-31 Mayıs tarihleri arasında, yasa dışı yöntemlerle ülkeye giriş yapan düzensiz göçmenlerin yakalanması için yürütülen çalışmalarda çok sayıda operasyon ve uygulama gerçekleştirdi.
1 ayda 23 bin 445 kişi yakalandı
İl genelinde yapılan denetimlerde 9 bin 947'si Afganistan, 2 bin 612'si Pakistan, 6 bin 435'i Suriye ve 4 bin 451'i başka ülke vatandaşı olmak üzere toplam 23 bin 445 göçmen yakalandı.
Muhafaza altına alınan düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildiği bildirildi.