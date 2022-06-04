İstanbul'da mayıs ayı boyunca 23 bin 445 göçmen yakalandı

İstanbul'da mayıs ayında yapılan denetimlerde 23 bin 445 göçmen muhafaza altına alındı.

Son dönemde artan kaçak göçmen sayısına karşı denetimler sıklaştırıldı.

İstanbul başta olmak üzere yurt genelinde uygulamalar devam ediyor.

İstanbul'da Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, 1-31 Mayıs tarihleri arasında, yasa dışı yöntemlerle ülkeye giriş yapan düzensiz göçmenlerin yakalanması için yürütülen çalışmalarda çok sayıda operasyon ve uygulama gerçekleştirdi.

1 ayda 23 bin 445 kişi yakalandı

İl genelinde yapılan denetimlerde 9 bin 947'si Afganistan, 2 bin 612'si Pakistan, 6 bin 435'i Suriye ve 4 bin 451'i başka ülke vatandaşı olmak üzere toplam 23 bin 445 göçmen yakalandı.

Muhafaza altına alınan düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildiği bildirildi.