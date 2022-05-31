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    İstanbul'da mayıs ayında sıcaklık rekoru

    1994 yılının mayıs ayında 33.5 derece olarak kayıtlara geçen hava sıcaklığı, geçtiğimiz Pazar günü 34.3 dereceye ulaşarak rekor kırdı.
    • 31.05.2022 - 12:08
    • Güncelleme : 31.05.2022 - 12:44
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    İstanbul'da mayıs ayında sıcaklık rekoru

    İstanbul'da soğuk havanın ardından etkisini gösteren mayıs sıcakları, rekorları da beraberinde getirdi.

    1927'den beri yapılan ölçümlerde mayıs ayı içinde en sıcak gün 29 Mayıs 2022 olarak kayıtlara geçti ve geçtiğimiz pazar günü hava sıcaklığı 34.3 derece ölçüldü.

    19 Mayıs 1994'te termometrelere yansıyan 33.5 derece ise daha önceki en yüksek değerdi.

    "Pazar günü, 95 yılın en sıcak günü oldu"

    Değerlendirmelerde bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Hava Tahmini Uzmanı Mühendis Serdar Yıldırım, 1927 yılından beri 95 yılın en sıcak günü oldu. 34.3 olarak ölçüldü" dedi.

    "Hava sıcaklıklarında azalma olacak, bu sıcaklıktan kurtulacağız"

    Yıldırım, 5 günlük periyotta İstanbul'da yağış beklenmediğini ifade ederek, "İstanbul'da sıcaklıkların önümüzdeki 3 gün boyunca 28 ila 30 derece arasında olması bekleniyor. Parçalı, az bulutlu, hava sıcaklıkları 28-30 derece oluyor. İstanbul'da mevsim rekorları kıracak bir sıcaklık beklenmiyor. Hava sıcaklıklarında azalma olacak, bu sıcaklıktan kurtulacağız" dedi.

    "Öğle saatlerinde sokağa çıkmamalarını öneriyorum"

    Sıcaklıkların olumsuz etkilerinden korunmak için önerilerde bulunan Yıldırım, "Güneşin dik geldiği, özellikle öğle saatlerinde sokağa çıkmamalarını öneriyorum.  Özellikle gençlerin, çocukların, yaşlıların, kronik rahatsızlığı olanların güneşin dik geldiği vakitlerde, güneş ışınlarına maruz kalmaması gerekiyor" şeklinde konuştu.

    "Hava çok sıcak"

    Sivas'tan İstanbul'a tatil için gelen Nebahat Uğurlu, "Hava çok sıcak. Biz Sivas'tan geldiğimiz için kurtuluşumuz var. İki günlük tatil için geldik, gideceğiz. Biz tadını çıkaranlardanız. Sivas'ta da sıcaklıklar başlamıştı ama, en azından bizim rüzgarımız var" dedi.

    Çocuğuyla sahilde yürüyüş yapan Halil Gedikli, "Sıcakla aramız iyi değil, genellikle dışarı çıkmıyoruz. Klimalı ortamı tercih ediyoruz. Akşam serinliğinde çıkmayı tercih ediyoruz" diye konuştu.

    Havaların ısınmasının yaz habercisi olduğu için mutlu olduğunu söyleyen Kamil Gedikli, aynı zamanda bu sıcaktan rahatsız da olduğunu ifade etti.

    İstanbul da mayıs ayında sıcaklık rekoru #1

    İstanbul da mayıs ayında sıcaklık rekoru #2

    İstanbul da mayıs ayında sıcaklık rekoru #3


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