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    İstanbul'da mesai çıkışı trafik yoğunluğu

    İstanbul’da trafik adeta durma noktasına gelirken, yoğunluk yüzde 72 seviyelerine yükseldi.
    • İHA
    • 14.12.2020 - 18:50
    • Güncelleme : 14.12.2020 - 18:52
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    İstanbul'da mesai çıkışı trafik yoğunluğu

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında Cuma günü başlayan 56 saatlik sokağa çıkma yasağının bittiği andan itibaren mesai saatine kadar İstanbul trafiğinde yoğunluk yaşanmış, gün içerisinde ise yoğunluk azalmıştı.

    Haftanın ilk mesai gününün sonunda hafif etkisini gösteren yağışlı havayla birlikte İstanbul trafiğinde yeniden yoğunluk yaşandı.

    YOĞUNLUK YÜZDE 72'YE ULAŞTI

    Bazı noktalarda adeta trafik durma noktasına gelirken, uzun araç kuyrukları oluştu.

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 72 seviyelerine yükseldi.

    Metro, metrobüs gibi toplu taşıma araçlarında da mesai saatinin bitimiyle birlikte yoğunluk yaşanıyor.

    İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 72 seviyelerine yükseldi VİDEO

    İstanbul da mesai çıkışı trafik yoğunluğu #1

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